40 Jahrfeier Goldhauengruppe Neuhofen/Krems

30.09.2017, 17:03 Uhr

Am 29.9.2017 feierte die Goldhauengruppe Neuhofen ihr 40 jähriges Bestandsjubiläum mit einem Festaben. Obfrau Herta Resl konnte mit ihren fleißigen Helferinnen im bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrsaal auch zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze die hohe Geistlichkeit und die Landesobfrau der OÖ Goldhaubenfrauen Ltabg. Martina Pühringer begrüßen.Für die musikalischen Darbietungen sorgten der Uttendorfer Dreigesang und das Volksmusik - Ensemble "Zwoa glatt, zwoa verkehrt". Die Lachmuskeln beanspruchte mit seinen Gedichten und Vierzeilern Walter Egger vom ORF Oö.Die Besucherinnen und Besucher konnten an diesem Abend für einige Stunden den Trubel des Alltages vergessen.