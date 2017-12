Ärztenotdienst und Hausärztlicher Notdienst im Bezirk Linz-Land

24.12.2017, 11:06 Uhr

BEZIRK (red). Die wichtigsten Informationen zum Ärztenotdienst und dem Hausärztlichen Notdienst mit Öffnungszeiten, Kontaktdaten und Adresse für das kommende Wochenende: 23. und 24. Dezember 2017.

(ohne Traun, inkl. Schiedlberg, Wolfern, Dietach) Ordination Samstag, Sonn- und Feiertag von 9 - 12 Uhrs sowie von 17.30 bis 18.30 Uhr, Visitendienst von 7 bis 7 Uhr darauffolgender Werktag. Tel.: 141Dr. Jakob Sobczak, Ansfelden, Tel.: 07229/88910Dr. Gudrun Grund, Wilhering, Tel.: 07226/2635Dr. Barbara Keiler, Asten, Tel.: 07224/66272

Hausärztlicher Notdienst

Traun/Pasching II:

Krisenhilfe Oberösterreich

Zahnärztlicher Notdienst

Dr. Ferdinand Luger, Neuhofen, Tel.: 07227/6596Dr. Roland Höller, Oftering, Tel.: 07221/63426Dr. Huber Leutgöb, Enns, Tel.: 07223/84840Er steht all jenen zur Verfügung, die außerhalb der Ordinationszeiten dringend einen Arzt brauchen. Allgemeinmediziner sind dafür abends, in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen im Einsatz.Expertentipp: „Er ist nur für akute Beschwerden gedacht, bei denen der Patient sofort medizinische Hilfe braucht. Für kleinere bzw. chronische Beschwerden sollen sich die Betroffenen bitte zu regulären Ordinationszeiten an ihren Hausarzt bzw. ihre Hausärztin wenden."Am Abend, in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen teilen sich die Hausärzte eines Sprengels die Dienste nun auf und wechseln einander ab.Sprengel mit 13 Ärzten, davon hat ein arzt am wochenende jeweils 24 stunden dienst, (Ordination und Visiten, erreichbar über das Rote kreuz, Telefonnummer 141.Unter der Nummer 1455 erfahren Sie zum Ortstarif die nächstgelegene dienstbereite Apotheke. Der Apothekenruf ist rund um die Uhr erreichbar.Apotheken-App: Alle dienstbereiten Apotheken finden Sie auch über die Apotheken App bzw. auf• Hilfe in psychischen Krisen: Tel. 0732/2177• Notdienstzentrum der Landeszahnärztekammer OÖ, UKH Linz, Garnisonstraße 7, von 8 bis 14 Uhr und 20 bis 24 UhrInformationen & Tipps zum Thema GesundheitMehr Informationen und weitere Tipps der OÖGKK finden Sie im Internet unterund der App „OÖGKK Direkt“.