Aggressiver Alkolenker zog mit Auto eine Schneise der Verwüstung

06.05.2017, 13:01 Uhr

Nachdem er am 6. Mai 2017 am Auto seiner Lebensgefährtin einen Totalschaden verursachte, lief ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land vom Unfallort weg und legte sich schlafen.

NEUHOFEN AN DER KREMS. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Pkw-Lenker um 4:20 Uhr früh bei der Polizei angegeben, ein beschädigtes Auto bei einem Kreisverkehr in Neuhofen an der Krems entdeckt zu haben.Der bis dahin noch unbekannte Lenker war auf den Fahrbahnteiler aufgefahren und hatte zwei Leitpflöcke überfahren. Anschließend ist er auf die Kreisverkehrsinsel aufgefahren – beschädigte Verkehrszeichen deuteten dies an. Das Fahrzeug, an dem Totalschaden entstanden war, stand verlassen auf der anderen Seite des Kreisverkehrs. Auch der Sachschaden an Kreisverkehr und Fahrbahnteiler ist erheblich, wie die Polizei angibt.

Die Beamten machten den Lenker, einen 45-Jährigen Mann, schließlich ausfindig und trafen ihn schlafend in seinem Bett an. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille.Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der 45-Jährige zeigte sich während der gesamten Amtshandlung äußerst aggressiv gegenüber den Beamten, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Er musste mehrfach abgemahnt werden. Auch die Festnahme wurde ihm angedroht.Er wird der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.