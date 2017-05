Alles auf einen Blick

11.05.2017, 08:25 Uhr

LEONDING (red). Rund 48 Aussteller werden sich am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. Mai, im Leondinger Rathaus sowie im Atrium präsentieren. Dabei spannt sich der Bogen über sämtliche Bereiche des täglichen Lebens und vieles mehr. So werden unter anderem Fans von Naturkosmetik genau auf ihre Kosten kommen sowie all jene, die sich etwa für die Themen Sicheheit, Wasseraufbereitung, Energetik oder Fotografie interessieren. Doch dies ist nur ein kleiner Auszug, von dem, was die Besucher an den zwei Messetagen erwaten wird. "Die Gäste können sich auf einen umfassenden Mix an verschiedenen Gewerbetreibenden und Präsentationen freuen. Für uns als Leondinger Wirtschaftsverein ist die Messe auch eine Möglichkeit, den Bürgern die große Vielfalt unserer verschiedenen Betriebe zu präsentieren", betont Wolfgang Reich, Präsident von Galileo.

Große Vielfalt vor Ort

Neben den Leondinger Unternehmen werden auch die örtlichen Blaulichtorganisationen wie das Rote Kreuz, die Feuerwehr und Polizei mit Ständen vertreten sein. Mit den "Röstern" und den "Beer Buddies" wird zudem auch kulinarisch kein Wunsch offen bleiben. Die komplette Ausstellerliste gibt es hier