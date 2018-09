Ansfelden: Christian Partoll mit 100 Prozent wiedergewählt

13.09.2018, 08:30 Uhr

Unter der Devise „Mit vollem Elan in die zweite Hälfte derGemeinderatsperiode“ stand der am 19. September im Gasthof Strauß inFreindorf abgehaltene Stadtparteitag der FPÖ Ansfelden.

„Nach den letzten drei Wahlen, bei denen wir Freiheitlichen stets zur stärksten Kraft in Ansfelden avancieren", gehören nun die Weichen für die nächsten Jahregestellt so Ansfeldens Vizebürgermeister Christian Partoll.Volle Unterstützung erhielt Partoll von den zahlreich erschienenen Mitgliedern undFunktionären die ihm wiederum einstimmig das Vertrauen schenkten. AlsStellvertreter wurden Stadtrat Albert Wituschek und Gemeinderat Bernd Hubergewählt.

„In meiner Funktion als Stadtparteiobmann und Vizebürgermeister werde ichmich wieder mit voller Energie den Anliegen unserer Mitbürgerneinsetzen“, erklärt Partoll in seiner Antrittsrede: „Als stimmenstärkste Fraktion im Ansfeldner Gemeinderat werden wir uns besonders um unsere Kernthemen wie Vereine, Familien, Verkehr, Zuwanderung und Wohnen kümmern, so der alte und neue Stadtparteiobmann.“Als dreifacher Familienvater liegt Partoll auch der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen am Herzen: „Jedem Kind sein Platz und eine angepasste Öffnungszeit der Einrichtungen müssen ehest möglich umgesetzt werden. Auch derBodenversiegelung will man den Kampf ansagen.“