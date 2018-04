Biker krachte mit Lkw zusammen

19.04.2018, 15:05 Uhr

Ein 47-Jähriger lenkte am 19. April gegen 8:25 Uhr seinen LKW auf der B1, Wiener Bundesstraße in Traun Richtung Hörsching.

HÖRSCHING (red). Er wollte auf die B139, Kremstalstraße nach links abbiegen. Zur selben Zeit lenkte ein 4ein Mann aus Hörsching sein Motorrad auf der Wiener Bundesstraße in Richtung Linz. Auf der Trauner Kreuzung kam es während des Abbiegemanövers des Zusammenstoß. Der Motorradlenker kam zu Sturz und schlitterte einige Meter über den Asphalt und kam in einer Wiese zu liegen. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber C10 in das UKH Linz geflogen. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig angehalten.Zeugen des Unfalls mögen sich bitte bei der PI Traun unter 059133/4130 melden.