Brand in Mehrparteienhaus fordert 2 tote Katzen

11.05.2017, 08:07 Uhr

Zwei Tote Katzen geborgen

In den Abendstunden des 09.05.2017 wurden die drei Leondinger Feuerwehren (FF Leonding, FF Hart, FF Rufling) zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Bei der Erkundung des Einsatzleiters stellte sich heraus, dass es aus bislang unbekannter Ursache in einem Mehrparteienhaus zu brennen begonnen hat. Bevor der Innenangriff der Feuerwehr gestartet wurde, war klar, dass sich keine Personen in der Wohnung befinden.Als der Atemschutztrupp in die stark verrauchte Wohnung vordrang, entdeckte dieser jedoch zwei tote Katzen, die durch den Brandrauch in der Wohnung starben.Der Brandherd selbst war schnell lokalisiert und abgelöscht. Im Anschluss wurde die Wohnung noch belüftet und die eingesetzten Kräfte konnten nach gut 1/2 Stunden wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.