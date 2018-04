Bürgerinitiative: „Schritt in die richtige Richtung“

22.04.2018, 21:58 Uhr

In Neuhofen soll ein Tetra-Funkmasten entstehen. Landesrat Podgorschek sucht das Gespräch.

Podgorschek: „Ein Ergebnis für alle Seiten erreichen“

„Schauen wir mal was beim Gespräch herauskommt“

NEUHOFEN (nikl). Wie die BezirksRundschau Linz-Land in der Ausgabe vom 1. März 2018 berichtete, soll in Neuhofen ein Tetra-Funkmasten entstehen. In einem eindringlichen Brief forderten die besorgten Bürger das Land OÖ und die Gemeinde Neuhofen auf, einen Alternativstandort – weg von Siedlungen – zu prüfen. Weiters wurde von den betreffenden Politikern, ob Land OÖ oder der Gemeinde Neuhofen, eine Stellungnahme bis zum 9. März 2018 eingefordert.Tatsächlich kam in den letzten Tagen Bewegung in die Causa. „Wir haben die Bürgerinitiative, Bürgermeister Günter Engertsberger und Vizebürgermeister Reinhold Sahl zu einem Gespräch mit dem Landesrat und der zuständigen Fachabteilung – findet am 5. April statt – eingeladen“, betont das Regierungsbüro Podgorschek auf Nachfrage: „Wir sind bemüht, ein Ergebnis für alle Seiten zu erreichen.“Froh über das Gesprächsangebot, als Signal in die richtige Richtung, ist die Bürgerinitiative: „Natürlich werden wir bis zum 5. April weiterhin Unterschriften gegen den Tetra-Sendemasten im Siedlungsgebiet in Neuhofen sammeln. Schauen wir mal was beim Gespräch herauskommt.“