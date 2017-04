Charity-Flohmarktstand des Leo-Club Juvamus

Der Leo-Club Juvamus sorgt für einen vollen Einkaufswagen bei seinem Flohmarktstand am 7.Mai in Ansfelden. Der Stand des Serviceclubs am bekannten Flohmarkt am Parkplatz eines Modehauses direkt neben der Autobahn hat bereits Tradition und findet heuer zum vierten Mal statt. Die Schnäppchenjäger erwartet wieder ein kunterbuntes Sortiment von Haushaltswaren über Elektrogeräte bis hin zu Sportartikeln. Frühaufsteher haben die besten Chancen, der Flohmarkt öffnet schließlich bereits um vier Uhr früh.

Die Einnahmen des Verkaufsstandes fließen zur Gänze einem wohltätigen Projekt zu.