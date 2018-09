Die Geschichte mit Lesern teilen

20.09.2018, 17:09 Uhr

2018 – ein Jahr des Gedenkens. 100 Jahre ist es nur her, seit Staatskanzler Karl Renner die österreichische Republik ausrief.

BEZIRK (nikl). Doch zur Ruhe kam unser Land damit lange nicht. Die wirtschaftlichen Zeiten waren schlecht. Und die Spanische Grippe kostete Tausenden Menschen das Leben. Aufschwung war dennoch zu spüren: Die Installation von elektrischem Licht wurde in vielen Gemeinden wie ein Präsidentenbesuch gefeiert. An all das möchte die BezirksRundschau erinnern – und zwar mit der „JubiläumsRundschau“ am 25. Oktober. Zuvor werden wir uns bereits in den kommenden Ausgaben – mit einzelnen Berichten – dem Jahr 1918 annähern: Von den Geschehnissen rund um den Ersten Weltkrieg bis zur Frage, was von der Monarchie im Bezirk übrig blieb. Wir freuen uns, mit Ihnen die Geschichte wieder aufleben zu lassen.