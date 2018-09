Ein Platz in der Sonne – ein Platz im Schatten: Mit Wintergarten Ecklbauer haben Sie beides!

09.09.2018, 20:39 Uhr

Die erste Hitzewelle haben wir hinter uns – die nächste steht bevor. Einerseits genießen wir die Sonne, andererseits wollen wir uns davor schützen.

Ein Platz in der Sonne!

Ein Platz im Schatten!

Mit den Produkten von Wintergarten Ecklbauer bekommen Sie beides: Schutz vor der Sonne an zu heißen Tagen, aber auch mehr Sonnenfeeling an durchwachsenen Tagen. Wie das geht? Mit einem Sommergarten bzw. einer Glasüberdachung samt der passenden Markise.Auch im Hochsommer gibt es wolkenverhangene Tage, an denen die Sonne nur unbeständig durchblitzt und manchmal natürlich auch Regen. Diese Zeit kann man mit einem Sommergarten dennoch genießen. Denn durch die rahmenlosen Ganzglas-Schiebeanlagen ist man geschützt, hat aber dennoch einen ungehinderten Blick in den Garten und so das Gefühl, im Freien zu sein. Durch die Glaswände wird zudem die Wärme im Raum gespeichert. Ein besonderer Vorteil eines Sommergartens ist auch, dass das Her- und Wegräumen der Terrassenmöbel und Sitzbezüge entfällt. Bei Bedarf bzw. geeigneter Wetterlage werden die Seitenwände vollkommen geöffnet …… und so entsteht er, der Platz im Schatten. Sind die Seitenwände des Sommergartens geöffnet, bleibt die Glasüberdachung bestehen. In Kombination mit einer Markise – welche über oder unter der Überdachung montiert werden kann – haben Sie ein schattiges Plätzchen an heißen Tagen.Was sich aus Ihrer Terrasse alles machen lässt, das können Ihnen die Experten von Wintergarten Ecklbauer in einem persönlichen Termin bei Ihnen vor Ort zeigen. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin und verlängern Sie Ihre Terrassensaison