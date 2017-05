Ein zukunftsweisendes Projekt

11.05.2017, 08:28 Uhr

E-Carsharing-Konzept wir auf der Leondinger Messe präsentiert

LEONDING (red). Das Thema E-Mobilität gewinnt stetig an Stellenwert. Deshalb wird auch auf der Leondinger Messe diesem zukunftsträchtigen Bereich Rechnung getragen. Die Bürgerenergie Traun4tler Alpenvorland präsentiert auf der Leondinger Messe ein bereits vor einem Jahr im Bezirk Kirchdorf sehr erfolgreich angelaufenes Projekt zur sinnvollen und kostenschonenden Nutzung von e-Autos, dem E-Carsharing.

Auto zum Ausleihen

Ist manchmal ein zusätzliches Auto in der Familie notwendig, sind die Kosten für Anschaffung und Erhaltung jedoch zu hoch, so kann man sich ein Fahrzeug über Carsharing ausleihen. Im Rahmen des EGEM-Prozesses wird in Kooperation mit der Bürgerenergie Traunviertler Alpenvorland der Bedarf für ein Elektroauto zum Ausleihen in der jeweilig teilnehmenden Gemeinde erhoben. Ein Onlinetool zeigt, ob und wann das Fahrzeug verfügbar ist. Durch die niedrigen Instandhaltungskosten eines Elektroautos sind auch die Mietkosten nicht besonders hoch. Derzeit hat das Projekt fünf Standorte in fünf Gemeinden. Weitere sind geplant.