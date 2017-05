05.05.2017, 06:55 Uhr

Am 4. Mai brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 15:15 Uhr die Wohnungstüre einer Wohnung in Leonding auf.

LEONDING (red). Anschließend betrat er die Wohnung im Erdgeschoß und durchsuchte sämtliche Räume. Der Einbrecher stahl schließlich einen Laptop aus dem Wohnzimmer und flüchtete über das Schlafzimmerfenster ins Freie. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Wohnungstüre. Der Gesamtschaden ist unbekannt.