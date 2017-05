Elektrogeschäft in Leonding wurde zum Tatort

07.05.2017, 12:05 Uhr

Am 7. Mai gegen 2 Uhr schlugen zwei bislang unbekannte Täter ine Notausgangstüre aus Gals ein und gelangten so in ein Elektrogeschäft in Leonding.

Sachdienliche Hinweise bitte unter 059 133 4136 melden

LEONDING (red). In weiterer Folge schlugen die Täter mehrere Glasvitrinen im Verkaufsraum ein und stahlen dort aufbewahrte Artikel. Sie entwendeten mehrere Handys, ein Tablett und Armbanduhren.Der Gesamtschaden ist bislang noch nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizeiinspektion Leonding, Telefonnummer 059 133 4136.