Falsche Polizisten in Leonding unterwegs

12.05.2017, 10:54 Uhr

LEONDING (red). Der 49-jährige Hausbesitzer mähte gerade den Rasen, als die beiden ihn ansprachen. Sie gaben an, dass eine Anzeige wegen des Rasenmähens eingegangen sei. Dies sei in Leonding an Samstagen nur bis 15 Uhr erlaubt, und sie kassierten vom 49-Jährigen 35 Euro Strafe. Das Rasenmähen in Leonding ist aber laut Gemeindeverordnung nur Sonn- und Feiertags untersagt.

Personenbeschreibung

Beide waren etwa 30 Jahre alt, um die 70 Kilo schwer, hatten brünettes kurzes Haar. Sie waren etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und trugen kurze weiße Hemden und dunkle Hosen. Sie trugen außerdem dunkle Überwurfjacken mit gelber Aufschrift "Polizei". Hinweise bitte an die Polizei Leonding unter 059133 / 4136.