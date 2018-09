Golfer erspielten 50.000 Euro bei Charity-Turnier

24.09.2018, 10:38 Uhr

Lesen ist elementar

„Unsere Werte verpflichten uns im Bildungsbereich tätig zu werden. Diese Aufgabe liegt uns am Herzen“, meint dazu OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Studien belegen: Lesen gilt als zentraler Faktor in Bildungsfragen. Wenn der Grundwortschatz fehlt, ziehen sich die Folgen quer durch alle Lebensbereiche. Das spüren besonders jene 30 Prozent der Pflichtschulabgänger, die laut Statistik zu den funktionalen Analphabeten zählen. Gerade in den ersten Schuljahren kann eine gezielte Förderung viel bewegen. „Wir bedanken uns bei allen Golfsportlern und Unterstützern. Mit ihrem Engagement investieren sie in Bildung und eine bessere Zukunft“, so Aichinger.