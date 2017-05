Gute Stimmung beim Maibaumfest in Leonding-Holzheim

09.05.2017, 08:07 Uhr

Nachdem der kurzzeitig verschwundene Maibaum am Vormittag mit Kränzen und Wipfel aufgeputzt war, konnte das Fest planmässig um 14:00 beginnen.Die Gäste freuten sich über Bratwürste und Leberkäse vom Derntl, Fassbier, Most vom Hofbauer und Wein vom Nussböckgut. Die zahlreichen Kinder verteilten sich auf Hüpfbug, Mal- und Spielstationen des Familienbundes.Besonderes Highlight war das Aufstellen des Maibaumes durch die Feuerwehr Leonding. Erfolgreiche Maibaumkraxler wurden mit einem kleinen Geschenk der ÖVP Leonding bedacht.Da am späten Nachmittag wieder wärmende Sonnenstrahlen aufkamen wurde bis in die Nacht hinein gefeiert.