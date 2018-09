Hermann Krist: „Böses Erwachen kommt noch ...“

23.09.2018, 13:55 Uhr

Hermann Krist, SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, beim Sommerinterview der BezirksRundschau.

Demnächst ertönt der „Halbzeitpfiff“ für die ÖVP-FPÖ Landesregierung. Was hat sich in den vergangenen drei Jahren in Oberösterreich und speziell in Linz-Land für die Bevölkerung „verbessert“ oder „verschlechtert“?

Hermann Krist: Es gibt eine enorme Fülle an Themen und Bereichen, wo türkis/blaue Politiker – sei es im Bund oder im Land – unmittelbar in das Leben der Menschen verschlechternd eingegriffen haben oder im Begriff sind einzugreifen. Beispielsweise bei den zumutbaren Wegzeiten zum Arbeitsplatz, kein Arbeitslosengeld im Krankenstand, Sparen bei Flüchtlingen, das Aus für die Aktion 20.000, Sparen bei Lehrlingen, weniger Integration an Schulen, weniger für die Familienberatungsstellen, Sparen bei den Kindergärten bis zu Kürzungen bei der Unfallversicherung Diese Liste ist noch lange nicht fertig und die richtigen Auswirkungen dieser Maßnahmen sind noch nicht spürbar, deshalb ist es auch noch so ruhig in der Bevölkerung. Aber das böse Erwachen kommt noch.

Als SPÖ-Bezirksparteivorsitzender sind Sie das ganze Jahr über vor Ort bei den Menschen.

Welche Themen beschäftigen die Linz-Landler aktuell?

Welche Themen stehen im Herbst ganz oben auf der Tagesordnung?

Ein wichtiges Thema ist sicher der öffentliche Verkehr beziehungsweise das ganze Thema Westautobahn im Bereich Ansfelden/Haid mit dem enormen Verkehrsaufkommen und der B 139 Lückenschluss in Haid. Diese unendliche Geschichte muss möglichst zeitnah positiv erledigt werden. Auch leistbares Wohnen für unsere Jungen, aber auch die immer mehr werdenden Singles, wird immer wichtiger. Günstiges Wohnen, eine gute Verkehrsinfrastruktur und attraktive Arbeitsplätze erhöhen die Chancen, ein angenehmes Leben im Bezirk verbringen zu können.Wir werden uns in einer SP-Bezirksklausur den wichtigen Themen widmen und uns auf die Herausforderungen gut vorbereiten. Die Bundesregierung und auch die Landesregierung liefern ja genug Munition. Wir müssen und werden genau aufpassen wo und wie die Menschen oder einzelne Gruppen der Bevölkerung belastet, ungerecht behandelt oder benachteiligt werden.