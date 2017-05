Hörsching: Reiseziele präsentiert

14.05.2017, 17:22 Uhr

Blue Danube Airport und TUI Österreich präsentierten die Trends

„Platz eins für 2017 ist fix“

HÖRSCHING (nikl). Mit dem Sommerflugplan stärkt der Reiseveranstalter TUI dem Blue Danube Airport in Linz den Rücken. Lisa Weddig, Geschäftführerin der TUI Österreich: „Wir setzten mit unserer Bundesländeroffensive natürlich auch auf Oberösterreich, auf den Flughafen Linz. Im Sommer bieten wir als TUI wöchentlich vierzehn Charterflüge ab Hörsching an.“Diese krisensichere Kooperation freut natürlich auch Gerhard Kunesch, Direktor des Blue Danube Airport: „Darüber hinaus sondieren wir natürlich laufend mit den unterschiedlichsten Fluggesellschaften mögliche neue Routen.“ Die Reiseziele von Herrn und Frau Österreicher sind für Weddig ganz klar: „Platz eins ist fix: 2017 sind die griechischen Inseln ganz oben am Stockerl, wenn es um Mittelstrecke-Destinationen geht. Dahinter landet Spanien, gefolgt von Italien, Kroatien und Ägypten.“

USA ist der Kaiser unter den Fernreisezielen

Recherche im Internet, Buchung im Reisebüro

Bei den Fernreisen zieht es die Österreicher laut Weddig am ehesten in die USA. Platz zwei belegen die Malediven, gefolgt von Thailand, Kanada und Mexiko. „Obwohl die Österreicher im Europavergleich eher zu den Spätbuchern zählen, tun sie es heuer früher als noch im Vorjahr. Das könnte daran liegen, dass es 2016 manchmal eng wurde mit dem Wunschhotel“.Ropo ist das neue Zauberwort in der Reisebrauche – Research Online, Purchase Offline – immer mehr Leute recherchieren ihre Reise zwar Online die Buchung erfolgt großteils immer noch im Reisebüro selbst.Eine Übersicht des Reiseangebots von TUI Österreich gibt es hier