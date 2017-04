Hörschinger Chöre swingen den Frühling

28.04.2017, 07:28 Uhr

Am 7. Mai ab 17:00 Uhr wird die Pfarrkirche Hörsching unter flotten Melodien erklingen: Gospels, Lieder über Liebe und Frieden, Heiteres und Tiefgründiges werden vom Chor Ad hoc sowie dem Kinderchor und dem Jugendchor der Musikschule Hörsching zum Besten gegeben. Der Reinerlös kommt der Flüchtlingshilfe zu Gute.

„Auch wenn aktuell nicht mehr tausende an der Grenze stehen, und auch die Container-Camps nach und nach aufgelöst werden, so gibt es nach wie vor Flüchtlinge, die Hilfe benötigen“, meint Siegfried Humenberger, der alle drei Chöre leitet. Über die Plattform „Hörsching hilft“ wird das gespendete Geld sicherlich in die richtigen Hände kommen.Musik verbindet, so sagt man, und das ist ein weiterer Grund, warum der Chor das Frühlingskonzert der Flüchtlingshilfe widmet. Mit der Probenarbeit leistet man einen Beitrag zur Kultur, und gleichzeitig setzt man sich so für jene ein, die ihre Heimat verlassen mussten. Die ihre eigene Kultur vielleicht nicht mehr pflegen können, und sich auf ein völlig fremdes Umfeld einstellen müssen.„Joshua fit the battle of Jericho“, „Somebody loves me“ oder „Wir sind Kinder einer Erde“: das musikalische Repertoire ist vielfältig, hauptsächlich fetzig und spritzig aber auch nachdenklich. Auf jeden Fall wird es unterhaltsam. Und im Anschluss lädt der Chor zu einem gemütlichen Beisammensein bei einer Agape in den Pfarrsaal ein.