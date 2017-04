30.04.2017, 11:05 Uhr

Am 29. April drangen unbekannte Täter zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr in einen pädagogischen Hort in Leonding ein.

LEONDING (red). Sie schlugen ein ebenerdig gelegenes Fenster mit einem Pflasterstein ein. Anschließend öffneten sie das Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Es dürfte jedoch nichts gestohlen worden sein.