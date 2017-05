Jungbürger wurden in Wilhering gefeiert

13.05.2017, 16:36 Uhr

Alle zwei Jahre lädt die Gemeinde Wilhering zum Jungbürgertreffen: Ende April war es wieder so weit.

Dialog im Vordergrund

WILHERING (nikl). Die 100 Jugendlichen – Jahrgänge 1998 und 1999 – wurden mittels einer "Eintrittskarte" eingeladen. „Ganz modern konnten sich dann die Jugendlichen bei mir via WhatsApp anmelden“, betont Petra Höllmüller, Vorsitzende des Jugend- und Familienausschusses.Für Höllmüller war ganz klar: „Wir möchten im Dialog mit der Jugend stehen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommunizieren.“ An diesem Abend standen neben dem gegenseitigen Austausch auch die Vorstellung des vielseitigen Vereinslebens in der Gemeinde Wilhering und die Förderungen für die Jugend im Mittelpunkt.

Als sichtbares Zeichen des Abends und der Verbundenheit wurde eine von der Gemeinde gespendete Jahrgangstafel an einem Baum in Dörnbach befestigt. Unter dem Motto „kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ wurden den anwesenden Jugendlichen ein paar Präsente von der Jahrgangsurkunde, Karten für ein Spiel der Black Wings bis hin zu einem Gutschein für das AST-Taxi übergeben.