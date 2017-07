Junger Ansfeldner räumt bei Gewinnspiel ab

26.07.2017, 09:06 Uhr

Riesengroß war die

Freude vergangene Woche bei Gernot Fröschl aus Ansfelden. Er gewann beim Gewinnspiel der BezirksRundschau Linz-Land in Kooperation mit RG Grötzmeier ein brandneues Paar Motorradhandschuhe der Marke GORE-TEX® im Wert von 189,90 Euro. Geschäftsinhaberin Getraud Grötzmeier übergab den Preis an den jungen Ansfeldner, der heuer seine erste Motorradsaison in Angriff nimmt. "Ich freue mich wirklich riesig über diesen tollen Gewinn", betont Fröschl.