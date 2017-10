Kinder Bauernmarkt

Für Kinder und Ihre Begleitung, wird an diesem Freitag ein spezielles Programm geboten:



Von Einblicken in die bäuerliche Produktion bis zu einer „Sinnespyramide“, wo Kinder durch Riechen, Greifen und Schmecken die Lebensmittel noch genauer kennenlernen können, wird es zahlreiche Angebote auch in kleineren Produktionsgrößen für unsere Besucher geben.



Bei einer „Bauernmarkt-Rallye“ werden die Teilnehmer spielerisch durch den Markt und seine Angebote geführt, wo bei jeder „Aufgabe“ an den Stationen auch Hintergründe vom Hofleben und von den Produktionsabläufen erfahren werden. Für die Teilnahme gibts eine Brotbackmischung zum selber Mischen und zuhause fertig Backen....



Zusammen mit dem Eltern-Kind-Zentrum-Traun, der Pfarre Traun und „Wohnen im Dialog“ freuen wir uns einen besonderen Markttag mit unseren jungen Gästen zu verbringen.