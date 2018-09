Kraftfahrer bei Ansfelden aus Verkehr gezogen

05.09.2018, 11:25 Uhr

Polnische Lkw-Lenker wegen mehr als 20 Übertretungen angezeigt

ANSFELDEN (red). Ein 38-jähriger polnischer Kraftfahrer wurde vergangenen Dienstag gegen 11 Uhr in Ansfelden einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Bei eingehender Kontrolle des Tachographen konnte festgestellt werden, dass der 38-Jährige in den vergangenen vier Wochen insgesamt 20 Mal die Fahrerkarte unerlaubt entnahm, um damit zu verbergen, dass er den Lkw, ausgenommen an den Wochenenden, beinahe durchgehend lenkte. Dem Polen wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Er wird wegen insgesamt 23 Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.