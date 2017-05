Leonding: Kellerabteil im Fokus der Einbrecher

10.05.2017, 08:31 Uhr

In der Zeit vom 7. Mai 2017, 16 Uhr, bis 8. Mai, 2017, 19.15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrparteienhauses in der Gemeinde Leonding und brachen dort ein Kellerabteil auf.

LEONDING (red). Die Kriminellen zwickten das Vorhangschloss bzw. den Sperrbügel mit einem unbekannten Werkzeug auf. In weiterer Folge wurde aus dem Kellerabteil eine Garnitur Felgen samt montierter Sommerreifen gestohlen. Die Ermittlungen sind im Laufen.