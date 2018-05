Leonding: Nach Fahrbahneinbruch im April

02.05.2018, 15:06 Uhr

Bodenuntersuchungen im Gleisbereich zwischen den Haltestellen Haag und Larnhauserweg.

LEONDING (red). Mitte April des Jahres kam es auf der B 139 in Leonding, Fahrtrichtung Linz, zu einem Fahrbahneinbruch. Der Straßenbahnverkehr der Linien 3 und 4 war vom Einbruch nicht betroffen. Aus Sicherheitsgründen führen die LINZ AG LINIEN nun vorkehrende Boden-untersuchungen im betreffenden Streckenabschnitt durch. Die Arbeiten im Gleisbereich zwischen den Haltestellen Haag und Larnhauserweg finden in der Nacht von Donnerstag, 3. Mai, auf Freitag, 4. Mai 2018, ab 0.30 bis längstens 4 Uhr und damit ausschließlich in der betriebsfreien Zeit statt.Um Einschränkungen für die Fahrgäste zu vermeiden, findet die Bodensondierung außerhalb der Betriebszeiten bzw. in den Nachtstunden statt. Es sind daher keine Ersatzmaßnahmen erforderlich.

Information für die Anrainer

Die Untersuchung des Bodens dient als Vorkehrung im Sinne eines sicheren Straßenbahnbetriebs. Die LINZ AG LINIEN bitten die Anrainer um Verständnis, falls es in den Nachtstunden zu Lärmbelästigungen kommt. Die Arbeiten wurden zudem durch Aushang im betroffenen Wohngebiet bekannt gemacht.