11.05.2017, 18:42 Uhr

In den Abendstunden des 9. Mai wurden Leondings Feuerwehren mit dem Stichwort „Brand Wohnhaus“ zu Einsatz gerufen.

Atemschutztrupp fand zwei tote Katzen

LEONDING (red). Bevor der Innenangriff durch die Freiwillige Feuerwehr Hart gestartet wurde, war bereits klar, dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befanden.Als der Atemschutztrupp in die stark verrauchte Wohnung vordrang, entdeckte er jedoch leider zwei tote Katzen die durch den Rauch in der Wohnung starben. Der Brandherd war schnell lokalisiert und abgelöscht, danach wurde die Wohnung noch belüftet. Die Feuerwehr Leonding stand mit 37 Mann im Einsatz.