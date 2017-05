Linz-Land auch beim Fußball allerhand

04.05.2017, 11:06 Uhr

PASCHING (nikl). Glück und Leid liegen beim Fußball oft eng aneinander. Das zeigt sich beim Traditionsverein LASK Linz.

Bereits im April vergangenen Jahres mussten die Athletiker mit dem Abschied von der Gugl der Landeshauptstadt spielerisch den Rücken kehren: bis dahin ein undenkbarer Schritt und eine Schmach für die politischen Verantwortlichen in Linz. Nun, gut ein Jahr später, konnte man die größte sportliche Niederlage der vergangenen Jahre – den Abstieg aus dem heimischen Fußball-Oberhaus – wieder korrigieren. In Pasching haben die Schwarz-Weißen nun bis 2022 ein Quartier gefunden. Eine Spielstätte, die bereits einem großen Verein als Heimat diente: Dort spielte bereits der FC Superfund gegen Werder Bremen, FC Schalke 04, AS Livorno und Zenit Sankt Petersburg. Auch auf der Suche nach dem passenden Standort für den Stadionneubau soll Linz-Land die besten Karten haben. Fazit: Der Bezirk vor den Toren der Landeshauptstadt hat auch sportlich einiges zu bieten.