Neuer Sozialmarkt in Ansfelden eröffnet

12.05.2017, 11:51 Uhr

ANSFELDEN (red). Die Stadtgemeinde Ansfelden unterstütz damit alle Bürger, die nur wenig Einkommen zur Verfügung haben. Freiwillig Engagierte kümmern sich darum, dass eine bunte Auswahl an Lebensmitteln und praktischen Dingen bereitsteht. Die Waren sind qualitativ in Ordnung und werden vom Handel gespendet. Um im Soma einkaufen zu können benötigen Sie einen Soma-Ausweis. Den erhält man in der Bürgerservicestelle am Stadtamt erhalten.

Erfolg mit Unterstützung aus der Wirtschaft

Soma-Markt Ansfelden

„Als Bürgermeister bedanke ich mich bei allen, die am Projekt mitgewirkt haben für die professionelle Umsetzung. Besonders möchte ich dabei auf die finanziellen Unterstüzungen der in der Stadt ansässigen und der mit der Stadt verbundenen Wirtschaftstreibenden hinweisen. Von deren Umsichtigkeit und dem sozial verantwortlichen Handeln profitieren die Kund/-innen des SOMAs direkt und so die Stadtgemeinschaft generell" freut sich Bürgermeister Manfred Baumberger. Bei der Eröffnungsfeier am 2. Mai bedankte sich die Stadtpolitik in Anwesenheit von vielen Mitgliedern des Stadt- und Gemeinderates bei all jenen, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben.Adalbert-Stifter-StraßeÖffnungszeiten:Montag von 9 bis 14 UhrMittwoch von 13 bis 18 UhrFreitag von 9 bis 14 Uhr