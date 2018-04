Neuhofen: Bub von Auto erfasst

28.04.2018, 06:58 Uhr

27. April: Bei der Überquerung einer Straße wurde ein Kind in Neuhofen verletzt.

Frontalcrash trotz geringer Fahrgeschwindigkeit

Verletzungen unbestimmten Grades erlitten

NEUHOFEN (red). Gegen 19.30 Uhr war ein Autofahrerin aus Neuhofen an der Krems mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße Kremsbergerweg in Neuhofen an der Krems unterwegs. Kurz vor der Kreuzung lief ein Bub hinter einem Thujenzaun auf die Straße.Er wollte die Straße, von den Nachbarn kommend queren, um seinen Eltern die in einem Glas gefangene Raupe zu zeigen. Die Frau konnte trotz geringer Fahrgeschwindigkeit und eingeleiteter Bremsung eine Frontalkollision nicht mehr verhindern.Der Bub wurde auf die Straße geschleudert und kam vor dem Pkw zu liegen. Er wurde erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Med-Campus IV gebracht.