ÖAAB St. Marien befüllt die Sandkisten

09.05.2017, 11:23 Uhr

Am Samstag den 6.5.2017

war es wieder soweit. Die Mannschaft um den Obmann des ÖAAB St. Marien, Rainer Niedermayr, war im gesamten Gemeindegebiet unterwegs, um frischen Sand für die Familien in Weichstetten, St. Marien und Nöstlbach zu liefern. Unter der Aufsicht der Kleinen wurden die Sandkisten neu befüllt, soll man den Sand doch aus Hygienegründen einmal im Jahr wechseln. So wurden einige Tonnen feinster Sand verteilt. Das Team wurde am Nachmittag beim ehemaligen Fraktionsobmann, Peter Illecker, mit einer Jause gestärkt.