Online-Bezahldienst in Traun gehackt

20.09.2018, 17:17 Uhr

Am 19. September 2018 versuchte ein Asylant aus dem Bezirk Linz-Land ein Mobiltelefon, welches über ein gehacktes Konto eines Online-Bezahldienstes im Internet bei einem Elektrofachgeschäft in Traun bestellt wurde, abzuholen.

Im Zuge der Erhebungen konnte

folgender Sachverhalt festgestellt werden:

Linz-Landler verwendete gefälschte Asylkarten

Herausgelockte Handys zur Elfenbeinküste geschickt

3.105 Euro nach Togo überwiesen

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Linz – Erhebungen folgen

BEZIRK (red). Der Geschäftsführer wurde über diesen Sachverhalt zuvor von dem Online-Bezahldienst in Kenntnis gesetzt und dieser erstattete bei der Polizei Anzeige.Ein bislang unbekannter Täter Namens "Momo" hackte sich in der Zeit von 1. bis 19. September 2018 von Frankreich aus in mindestens sechs solcher Konten von bislang unbekannten Opfern. Nachdem der unbekannte Täter die Konten gehackt hatte, bestellte er über das Internet bei verschiedenen Elektrofachgeschäften in ganz Österreich neueste Mobiltelefone. Um die bestellten Mobiltelefone bei den Geschäften abzuholen, rief der unbekannte Täter den Asylanten an, schickte diesen zu den einzelnen Geschäften in Österreich und sandte ihm die Auftragsbestätigung per E – Mail.Der Asylant wies sich bei den Geschäften teilweise mit gefälschten Asylkarten, gefälschten bzw. verfälschten Reisepässen und gefälschten Bankomatkarten aus, um die Mobiltelefone holen. Die gefälschten Dokumente erlangte der 32-Jährige bei einem Besuch in Frankreich.Die betrügerisch herausgelockten Handys versandte der Linz-Landler teilweise an die Elfenbeinküste und teilweise fuhr der Asylant mit dem Pkw nach Frankreich, um die Handys an den besagten "Momo" zu übergeben.Das für die letzten drei Handys erlangte Entgelt von 3.105 Euro überwies der tatverdächtige Asylant auf ein Konto nach Togo. Um diese Überweisung tätigen zu können, wies sich der Verdächtige mit einem widerrechtlich erlangten afrikanischen Reisepass aus.Im Zuge einer freiwilligen Nachschau an der Wohnadresse des Verdächtigen konnten zwei weitere gestohlene und original verpackte Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt werden. Der Linz-Landler, der in Österreich asylberechtigt, wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Weitere Erhebungen folgen.