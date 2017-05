Online-Petiton zum Erhalt der Paschinger Haltestelle übergeben

12.05.2017, 11:42 Uhr

Bei der Gemeinderatssitzung in Pasching am 11. Mai übergaben Regina Jaschke, Bernhard Roider und Klaus Gutschireiter die über 500 Unterschriften der Online-Petition „Pasching braucht die Bahnhaltestelle“ sowie einen Entwurf für ein Verkehrskonzept für den Raum um Pasching.

PASCHING (red). Sie ersuchten damit den Paschinger Gemeinderat, sowohl aktiv Maßnahmen zu setzen, die einen Neubau der Haltestelle ermöglichen, als auch diese vom Land OÖ, das für den öffentlichen Verkehr in OÖ verantwortlich ist, vehement einzufordern. "Von den Sachverständigen der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde im April 2017 ausdrücklich dargestellt, dass die Entscheidung für eine Bahnhaltestelle in Pasching aus der Politik kommen müsse", betont Jaschke.Wichtig sei laut Jaschke eine Vernetzung mit den Nachbargemeinden und eine funktionierende öffentliche Anbindung. „Im Gesamtverkehrskonzept 2012 für den Großraum Linz steht, dass die Schiene zum Rückgrat des ÖV-Systems ausgebaut werden soll. Wir wollen in Pasching nicht direkt an der Schiene leben, aber dennoch von der S-Bahn ausgeschlossen sein“, unterstreichen Regina Jaschke und Bernhard Roider.