Paschinger kämpfen um ihre Haltestelle

21.04.2017, 10:39 Uhr

PASCHING (red). Nach den derzeit vorliegenden Plänen der ÖBB für den viergleisigen Ausbau der Westbahn zwischen Linz und Marchtrenk, würde die Gemeinde Pasching ihre Haltestelle verlieren. Dagegen regt sich Widerstand.So starteten die Geschäftsführerin der Grünen Linz-Land, Regina Jaschke und Bernhard Roider eine Online-Petition und sammelten mehr als 500 Unterschriften. "Die ÖBB bauen die Westbahnstrecke auf vier Gleise aus und planen, die Bahnhaltestelle in Pasching einfach zu streichen. Wie passt das zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik im Großraum Linz", fragt sich Jaschke.

"Massive Verschlechterung des Nahverkehrs"

Dadurch komme es laut der Politikerin zu einer massiven Verschlechterung des öffentlichen Nahverkehrs in Pasching-Ort. "Dieser Ortsteil, kaum 10 km vor Linz, wächst rasant, ist öffentlich aber sehr schlecht angebunden, vor allem abends und an den Wochenenden. Während die anderen Ortsteile Straßenbahn und Lilo haben, gibt es im Ortskern nur noch den Flughafenbus. Dieser steckt aber sehr oft im Stau und braucht praktisch mehr als doppelt so lange wie der Zug. Er ist somit kein Ersatz für den Zug", betont Jaschke.