12.09.2018, 16:00 Uhr

Auch in diesem Jahr führte sich Pasching´s 1. Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Mag. Gisbert Windischhofer wieder die Schulwegsicherung zu Schulbeginn in Langholzfeld durch.

In Zusammenarbeit mit der Direktorin der Neuen Mittelschule Pasching, Ingrid Sayer und der Polizeiinspektion Pasching werden auch für das kommende Schuljahr 2018/19 wieder Schülerlotsen ausgebildet.„Ich wünsche den SchülerInnen und dem Lehrpersonl einen guten Start in das neue Schuljahr“, so Windischhofer.