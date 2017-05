Radfahrer abgedrängt: Polizei sucht Unfallverursacher

13.05.2017, 11:19 Uhr

Am 12. Mai hat der Lenker eines schwarzen Kleinwagens einen Rennradfahrer aus Linz durch ein riskantes Fahrmanöver zu Sturz gebracht und ist dann einfach weiter gefahren.

Radfahrer hatte Glück im Unglück

NEUHOFEN (red). Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.45 Uhr auf der Schiedlberger Landesstraße im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems. Ein 25-jähriger Linzer war mit seinem Rennrad in Richtung Sankt Marien unterwegs, als er auf Höhe des Hauses Steyrerstraße 9c von einem schwarzen Kleinwagen, vermutlich einem VW Polo, überholt wurde.Plötzlich bremste der unbekannte Lenker sein Auto stark ab und kam nach rechts auf den Radfahrstreifen. Dadurch drängte er den Rennradfahrer ab. Der 25-Jährige streifte mit dem Vorderrad und dem rechten Pedal den Randstein und stürzte. Dabei hatte er noch Glück: Er zog sich nur leichte Verletzungen zu und wurde in einer nahegelegenen Rettungsdienststelle versorgt.

Polizeiinspektion Neuhofen bittet um sachdienliche Hinweise

Ohne Anzuhalten fuhr der Lenker des schwarzen Kleinwagens weiter. Die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 / 4139.