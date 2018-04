Skurriles aus Ansfelden: Ladendiebin sperrte sich in Auto ein

19.04.2018, 20:22 Uhr

Die Autobahnpolizei Haid wurde am 19. April – gegen 6.40 Uhr – zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen.

Polizisten drohten die Scheibe einschlagen

Überraschung Nr. 2: keine gültige Lenkerberechtigung



Radklammer war notwendig

ANSFELDEN (red). Warum? Eine Tankstellenangestellte in Ansfelden hatte Schwierigkeiten mit einem Ladendieb und die Polizei war dringend erforderlich. Beim Eintreffen stand die Angestellte vor dem Pkw einer ungarischen Staatsbürgerin und verhinderte sie so am Wegfahren.Die Polizisten forderten die Pkw-Lenkerin mehrmals auf, aus dem versperrten Fahrzeug auszusteigen. Erst als die Polizisten ankündigten das Fenster einzuschlagen, sperrte die Lenkerin den Pkw auf und beschimpfte die Polizisten wüst. Die Lenkerin wurde zur Dienststelle gebracht. Dabei klagte sie über akute gesundheitliche Probleme und forderte die Beamten auf sie sofort gehen zu lassen, da sie einen Geschäftstermin in Deutschland habe. Auf der Dienststelle angekommen klagte sie noch weiter über ihren Gesundheitszustand, verweigerte zuerst eine medizinische Behandlung, forderte aber anschließend doch einen Arzt.Nach Eintreffen der Rettung weigerte sie sich vorerst ins Krankenhaus gebracht zu werden, unterzeichnete einer Revers, fuhr anschließend aber doch mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum Med Campus III. Danach ermittelten die Polizisten, dass die Ungarin zurzeit nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, der von ihr gelenkte Pkw keine gültige Zulassung besitzt und gegen die Frau eine aufrechte Aufenthaltsermittlung wegen Betruges besteht.Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen abgenommen und eine Radklammer am Fahrzeug angebracht. Die Ungarin wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der BH Linz-Land angezeigt.