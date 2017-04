St. Marien: Wirte & Vereine beleben Ort

30.04.2017, 20:45 Uhr

Mit fünf Wirten ist die Gemeinde St. Marien eine Insel der Seligen

Gewohnheiten der Gäste spürbar verändert

ST. MARIEN (nikl). Zu diesen Drehscheiben im Ort zählt auch das Traditionsgasthaus Templ. „Seit 1926 ist das Gasthaus – mittlerweile in der dritten Generation – im Familienbesitz“, betont der Wirt Christian Templ.Für den engagierten Gastronomen haben sich die Gewohnheiten der Gäste in den letzten Jahrzehnten spürbar verändert: „Früher sperrten meine Eltern das Gasthaus bereits in der Früh auf und es war immer etwas los. Durch den Wandel in der Gesellschaft – von den veränderten Arbeitszeiten bis hin zu einem großen Freizeitangebot – haben auch wir unsere Öffnungszeiten angepasst.“

Stammtisch: Fixpunkt für Jung und Alt

„Froh über die Kommunikationsdrehscheiben“

Der Stammtisch – ein Fixpunkt bei vielen Wirten im Bezirk – ist auch im Gasthaus Templ ein Treffpunkt für Jung und Alt: „Vom täglichen Stammtisch über die Stammtische des Musik- und Fußballvereins: Hier trifft man sich und diskutiert“, betont Templ. Dabei gibt es für den Wirt eine Grundregel: „Was am Stammtisch gesagt wird, darf man nicht immer so ernst nehmen.“Für St. Mariens Bürgermeister Helmut Templ, dem Bruder des Wirts, ist die lebendige Wirtshauskultur in der Gemeinde sehr wichtig: „Eine gelebte Vereins- und Wirtshauskultur ist wichtig für uns in St. Marien. Als Gemeinde sind wir froh über die Kommunikationsdrehscheiben.“