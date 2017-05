"Thema Arbeit steht ganz oben auf Agenda"

04.05.2017, 08:03 Uhr

BEZIRK (red). Am 1. Mai wurden in Traun und Ansfelden die traditionellen Maiaufmärsche mit anschließenden Kundgebungen abgehalten. „Der Besuch der heurigen Maifeiern war sehr gut“, freut sich der SP-Bezirksvorsitzende Nationalrat Hermann Krist. „Ich möchte mich bei allen Organisatoren herzlich für die Ausrichtung dieser Feiern bedanken. Der Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität ist heute so wichtig und aktuell wie vor 127 Jahren“, so Krist. Bundesminister Thomas Drozda stellte das Thema Arbeit in den Vordergrund seiner Festrede. „Ganz oben auf der Agenda der Sozialdemokratie steht der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit“, so Drozda.