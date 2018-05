Traun: Cobra-Einsatz nach Todesdrohung

05.05.2018, 06:38 Uhr

Mit dem Umbringen bedrohte ein Bosnier ein Kroaten. Um diese Drohung zu untermauern, zielte der Beschuldigte mehrmals mit einer Waffe auf den Mann.

TRAUN/BEZIRK (red). Dieser Vorfall geschah bereits am 3. Mai gegen 21 Uhr: Der Kroate konnte den Bosner von der Verwendung der Waffe abhalten.Tags darauf – gegen 13 Uhr – konnten Beamten des Einsatzkommando Cobra den Bosnier in Traun festgenehmen. Die Waffe wurde am Festnahmeort sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass sich der Beschuldigte bereits in Bosnien und Kroatien wegen bewaffneter Raubüberfälle in Haft befand.Weiters wurden beim Beschuldigten gefälschte Dokumente und Suchtgift aufgefunden. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.