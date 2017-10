Traun: Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

03.10.2017, 17:48 Uhr

Cannabisgeruch im Pkw wurde einem jungen Trauner am 2. Oktober 2017 zum Verhängnis.

Drogenschnelltest brachte Gewissheit

TRAUN (red). Gegen 17.15 Uhr war der 24-jährige Autolenker auf der Kremstalstraße L1390 in Richtung B1 unterwegs. Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle hielten Polizisten den Mann auf Höhe einer Tankstelle an.Fazit: Dabei konnte ein Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren festgestellt werden.Daraufhin führten die Beamten mit dem 24-Jährigen einen Drogenschnelltest durch, welcher positiv verlief. Ein ebenfalls durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Jackpot: Fahruntauglichkeit wurde festgestellt

Joint gegen Nervosität geraucht

Bei weiteren Untersuchungen stellte eine Polizeiärztin die Fahrtuntauglichkeit fest. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.Zu seiner Rechtfertigung gab der Trauner an, dass er einen Joint geraucht habe, da er zur Vernehmung in anderer Sache zu Polizei kommen müsse und deswegen so nervös sei.