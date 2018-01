18.01.2018, 16:55 Uhr

Gefahr aufzeigen bedeutet keine Panikmache: Bereits am Montag, 15. Jänner, sprach – in Traun – ein Mann vom Auto aus eine junges Mädchen an. Zum Glück passierte nichts.

Sensibilisierung vs. Angst schüren

TRAUN (red). Der Fall kam auch zur Anzeige, bestätigte Petra Datscher von der Landespolizeidirektion Oberösterreich den Vorfall. Seither wurden jedoch keine weiteren Fälle gemeldet, heißt es von Seiten der Polizei.„Eltern sollten nicht unnötig beunruhigt sein. Es zählt hier die Sensibilisierung der eigenen Kinder: Nichts von Fremden anzunehmen und nicht in fremde Autos einzusteigen“, betont Datscher.