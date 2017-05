13.05.2017, 19:21 Uhr

Gegen 3.15 Uhr soll ein junger Mann in Walding seiner Lebensgefährtin massive Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Alkoholisierter Täter auf der B127 gefunden

URFAHR-UMGEBUNG (red). Die schwerverletze Frau wurde nach der Versorgung durch den Notarzt in das Kepler Universitätsklinikum Med Campus III nach Linz gebracht und notoperiert. Beim Eintreffen der Polizei konnte der 20-Jährige am Tatort nicht angetroffen werden.Nach einem Zeugenhinweis fanden ihn die Polizisten in Walding auf der B 127. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde festgenommen. Er wies ebenfalls Verletzungen auf und wurde von der Rettung in ein Krankenhaus nach Linz gebracht.

Tat-Hintergründe: Gegenstand laufender Ermittlungen

Die genauen Hintergründe zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen hat. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.