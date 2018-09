We want you - Jugendleiter/innen gesucht!

23.09.2018, 11:33 Uhr

Die Leondinger Pfadfinderinnen und Pfadfinder suchen Verstärkung

Eigene Pfadi-Vergangenheit ist kein Muss!

Das "Pfadfindern" erfreut sich in Leonding derzeit größter Beliebtheit. Um den Kinder eine starke Gemeinschaft, viele Abenteuer und vor allem eine Menge Spaß bieten zu können, brauchen die Leondinger Pfadfinder Verstärkung!Eine „pfadfinderische“ Vorbildung ist keine Voraussetzung. Wichtig ist lediglich Freude an der Arbeit mit Kindern. Eine umfassende Ausbildung wird von den Pfadfindern und Pfadfinderinnen Leonding in Zusammenarbeit mit dem oö. Landesverband kostenlos ermöglicht. Das Mindestalter beträgt 17 Jahre.Im Augenblick werden vor allem Jugendleiter/innen für die Stufe Wichtel/Wölflinge gesucht, in der man mit Kindern im Alter von ca. 7–10 Jahren arbeitet.Die Heimstunden finden im neu renovierten Pfadfinderheim, Ruflinger Straße 201, statt. Das Heim ist öffentlich gut erreichbar, es befindet sich unmittelbar vor der Busstation »Rufling« der Linie 17.

Gemeinschaft, Spaß und Freundschaften fürs Leben

Eine starke Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben, die Natur lieben und einander gegenseitig in jeder Lebenssituation helfen. Eine Vielzahl an Kindern und Jugendlichen, die sich gerne in der Natur aufhalten, Freundschaften pflegen und viel Spaß miteinander haben – ganz ohne Konsole, Computer oder Smartphone. Das und vieles mehr zeichnet die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Leonding aus.Freundschaften für das ganze Leben: Viele der (auch ehemaligen) Pfadfinder sind auch noch nach Jahrzehnten in ständigem Kontakt miteinander. Manche haben sogar den Bund des Lebens miteinander geschlossen.Unvergessliche Abenteuer und Erlebnisse sowohl in den Heimstunden als auch bei den regelmäßig stattfindenden nationalen und internationalen Lagern.Dann schreibe ein kurzes E-Mail: gruppenleitung@pfadi-leonding.atWeitere Informationen zu den Pfadis Leonding unter www.pfadi-leonding.at oder https://www.facebook.com/PfadfinderinnenUndPfadfinderLeonding/