WellnessStudio von Claudia Lackner: Wir bieten Ihnen Wohlgefühl auf höchstem Niveau

Wohlgefühl, Gesundheit und Nachhaltigkeit stehen bei uns an vorderster Stelle. Wir nehmen uns Zeit für Sie und bieten Ihnen eine vielseitige Auswahl an Methoden, aus der Sie ein individuelles Programm zusammenstellen können.

Auf unserer Packungsliege können Sie:

HAID. Bei unseren Anwendungen und Packungen kommt ausschließlich zertifizierte Naturkosmetik zum Einsatz. Die Materialien, die wir verwenden sind großteils kompostierbar und unsere Packungsliege wird durch eine Photovoltaikanlage versorgt.- Muskeln und Gelenke tragen kein Gewicht. Ideal um die Leichtigkeit des Seins zu genießen.

Unser weiteres Angebot für Sie:

- die Schwingungen der Entspannungsmusik werden auf die Folie des Wasserbettes übertragen - sehr beruhigend und entspannend.- wie bei einer Unterwassermassage arbeiten Wasserstrahldüsen an fünf Zonen des Körpers - besonders gut bei Verspannungen.- Ihr Körper wird mit der erwärmten Packung, die mit wertvollen Essenzen angereichert ist, bestrichen. Locker in ein Vliestuch eingeschlagen entspannen Sie für eine halbe Stunde in der Packungsliege.Bei rund 36°C Wassertemperatur entfaltet die Packung die volle Wirkung, da sich die Hautporen sanft öffnen und die Pflege direkt wirkt. Sie können wählen, ob Sie die Packung zusätzlich mit Klangwellen oder Massagedüsen genießen möchten. Unsere Packungsliege ist auf für Senioren und Menschen mit Übergewicht geeignet.- in Bauchlage und Rückenlage werden fließende rhythmische Streichungen an Rücken, Beinen, Armen, Nacken, Bauch und Kopf angewendet. In unserem Studio bewusst ohne Öl.- eine sanfte und sehr effiziente Körperpunkttechnik, die der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und der Reduzierung von Stress- und Spannungszuständen im Körper und Geist dient.- hat die Streckung der Wirbelsäule zum Ziel- energetische Massage der Fußzonen- ätherische Öle werden sanft auf Füßen und Rücken aufgetragen- sehr sanfte Streichungen an den Füßen, Händen und KopfWeitere Informationen zum Studio von Claudia Lackner erhalten Sie hier