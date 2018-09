Wie lange kann man im Herbst im Garten sitzen?… mit Wintergarten Ecklbauer bis mindestens Ende Oktober!

21.09.2018, 11:41 Uhr

Nun ist er endgültig da: der Herbst. Mit seinem wunderbaren Altweibersommer, seinem tagelangen Regenwetter und dem beginnenden Bodennebel … in wenigen Wochen werden wir morgens vom Raureif begrüßt und schön langsam auf noch kältere Tage vorbereitet.

Für all jene, die den Sommer vermissen und gerne noch viele Tage draußen verbringen wollen, ist jetzt die beste Zeit, sich Gedanken über einen Zubau beim Eigenheim Gedanken zu machen.

Denn ein Sommergarten ist die ideale Lösung für all jene, die die Terrasse als zusätzlichen Wohnraum bzw. meist als Erweiterung des Wohn-Ess-Bereiches nutzen.Im Herbst ist genügend Zeit, um mit den Profis von Wintergarten Ecklbauer einen Termin zu vereinbaren und vor Ort die verschiedenen Möglichkeiten zu besprechen und zu planen. Der Umbau kann dann an den ersten wärmeren Tagen im nächsten Jahr ganz stressfrei erfolgen.Bereits die ersten steigenden Temperaturen erwärmen die von Glaswänden und einem Glasdach umgebene Terrasse und sie ist nutzbar, noch bevor man wirklich im Freien sitzen kann. Als erweiterter Wohnraum wird eine Terrasse gerne als Esszimmer verwendet, aber auch für Kinder ist es ein schöner Raum zum Hausübungen machen, basteln oder spielen. Auch der Nachmittagskaffee lässt sich in diesem Ambiente schön genießen. Im Sommer werden dann die Wände zur Seite geschoben und man hat das schützende Dach – idealerweise samt Markise – über der Terrasse. Im Herbst verlängert der Sommergarten dann die warme Jahreszeit wie bereits im Frühling. Wintergarten Ecklbauer ist Ihr Ansprechpartner im Bezirk Linz-Land, wenn es um qualitativ hochwertige, individuelle Lösungen für Sommer- Wintergärten und Glasüberdachungen geht.