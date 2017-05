Wilde Patienten und großer Flohmarkt

02.05.2017, 09:13 Uhr

BEZIRK (red). Dieses Mal sucht unter anderem die vierjährige Hundedame Luna ein neues zuhause. Die deutsche Dogge ist ein sensible Hündin, die nicht nur viel Geduld, sondern optimalerweise auch ein Haus mit einzäunten Garten benötigen würde. Zur Zeit sehr gefordert sind die Tierheim Tierärztin Tanja Holy und Pflegerin Sabrina bei der Aufzucht von aus dem Nest gefallener Eichkätzchen. Spezialmilch, Wärme und viel Zeit wird geopfert, um den kleinen Kletterern einen guten Start zu bereiten. "Vielen Dank an all die Tierfreunde, die oft lange Autofahrten auf sich nehmen, um verletzte oder kranke Wildvögel, Igel, Fledermäuse oder eben Eichkätzchen ins Tierheim zu bringen", betont Lydia Just vom Tierheim Linz.

Der Flohmarkt ruft

Tierheim Linz

www.meinbezirk.at/lieblinge-ll

Am 6. Mai veranstaltet das Tierheim Linz wieder einen Frühlingsflohmarkt, bei dem nach Herzenlust gestöbert werden kann. Der Reinerlös wird für zwei große Operationen verwendet , für dringend benötigte Medikamente, oder für Spezialfutter, z.B. Kätzchenaufzuchtmilch, die bald gebraucht wird.Sämtliche Informationen zu den im Linzer Tierheim untergebrachten Tieren gibt es unter der Telefonnummer: 0732/247887 oder online unter