Zivildiener aus Leonding rettete als Ersthelfer ein Leben

11.10.2017, 19:52 Uhr

20-Jähriger Zivildiener aus Leonding rettete Leben eines Passanten am Linzer Hauptbahnhof.

Jeder Handgriff zählt: Leben oder Tod

Defibrillator und Zivi entscheidend

„Im Fall der Fälle richtig handelt“

Derzeit 364 Zivis in OÖ

LEONDING/LINZ (red). Zivildiener Florian Krondorfer stand mit seinem Auto an der Ampel als ihn Passanten auf eine leblos am Boden liegende Person aufmerksam machten. Der Leondinger sprang aus seinem Wagen und lief zu dem Mann, der am Boden lag.In 99 Prozent der Fälle ist in solchen Situationen nichts passiert, in dieser Situation war aber Krondorfer schnell klar: Jeder Moment und jeder Handgriff entscheidet in diesem Fall über Leben und Tod. Gemeinsam mit einer ebenfalls zufällig anwesenden Ärztin begann er mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.Dank der richtigen Verwendung des Defibrillators – dieser war nebenan im Wissensturm Linz stationiert – gelang es, den Mann ins Leben zurückzuholen. Als der Notarzt eintraf, hatte der 20-jährige Zivildiener den Patienten bereits reanimiert.„Dank seines beherzten Einsatzes befindet er sich am Weg der Besserung“, freut sich der Linzer Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Paul Reinthaler über die erfolgreiche Reanimation.„Dank meiner Sanitätsausbildung weiß ich, wie man im Fall der Fälle richtig handelt“, bestätigt Krondorfer die Sinnhaftigkeit des Zivildienstes beim OÖ Roten Kreuz. Aber auch jeder andere hätte hier erfolgreich Erste Hilfe leisten können.364 Zivildiener sind derzeit bei der landesweit größten Hilfsorganisation aktiv. Jedes Jahr sind es 672 Personen, die beim OÖ. Roten Kreuz ihren Zivildienst leisten. Rund 80 Prozent davon bleiben der Organisation danach als freiwillige Mitarbeiter treu. "Mit ihrem Engagement und ihrer Kompetenz machen sie unsere Gesellschaft sicherer", sagt Walter Aichinger, Präsident des OÖ. Roten Kreuzes. Es kann sich jeder für Situationen wie die geschilderte wappnen, in dem er seine Erste Hilfe-Kenntnisse regelmäßig auffrischt. Das Rote Kreuz bietet dafür ein kompaktes Kursangebot. Mehr Informationen unter www.erstehilfe.at