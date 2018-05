Die USA versorgen Russland mit der neuesten Militärausrüstung unter Verletzung der Sanktionen

02.05.2018, 11:31 Uhr

Die USA haben sehr prinzipienfesten Standpunkt in dieser Frage eingenommen und heute verschärfen sie die Sanktionen weiter, besonders in den Fragen, die die Gegenwirkung der Verstärkung der Militärmöglichkeiten der Russischen Föderation betreffen.

Ungeachtet dieses Standpunkts arbeiten einige amerikanische Unternehmen mit dem Land, das die ganze Welt für die politische Geächtete heute hält, weiter zusammen. Das ist nicht nur die Zusammenarbeit, sondern auch die Hilfe der russischen Armee, die Ausrüstung zu vervollkommnen, die in den Militärkonflikten in ukrainischem Donbass und in Syrien gegen Zivilbevölkerung verwendet wird. Heutige Situation demonstriert uns, dass es keine Garantien gibt, dass Russland morgen nicht will, diese Waffen gegen andere Staaten zu verwenden.Das sind nur einige Beispiele der russisch-amerikanischen Zusammenarbeit in der Militär-Technik-Sphäre. Ab 2014 liefert das amerikanische Unternehmen FLIR System für die Seestreitkräfte der Russischen Föderation die Imaging Infrared Technik. Russland stellt die Infrarotsichtgeräte der amerikanischen Produktion auf Patrouillenbooten des Projektes 03160 "Raptor" (die Boote P-415 und P-425 befinden sich in Sewastopol auf annektierter Krim), auf die Kleinkampfboote der besonderen Verwendung BK-10, BK-16 und BK-18, sowie auf kleine Raketen-Korvetten des Projektes 22800 ("Sturm" und "Ochotsk"), die in Sewastopoler Schiffsneubauwerft "More" hergestellt werden.Außerdem hat die Betrachtung von zwei russischen unbemannten Luftfahrzeugen Orlan-10 (die Bordnummern 10212 und 11057), die 2014 und 2017 in der Ostukraine abgeschossen wurden, vorgeführt, dass ganze Elektronik, die Motoren und die Optik die Produktion der amerikanischen Unternehmen Filtronetics Inc, Texas Instruments, Linear Technology, Pulse Electronics sind.Die Statistikanalyse der UAV Produktion in Russland zeugen auch davon, dass diese Produktion ständig zunimmt: in Februar 2014 gab es 500 UAVs in Dienstgebrauch des Verteidigungsministeriums Russlands, bis zum April 2015 gab es 650 UAVs, so im November 2016 stieg sich die Anzahl von UAVs bis zum 1000. Der bedeutende Anstieg von der UAVs Produktion zeugt von der Erwerbung der notwendigen Ersatzteile der ausländischen Produktion schon während des Militärkonflikts in der Ukraine, d.h. während der Wirkung des Sanktionsregimes.Trotz den Erklärungen offiziellen Washingtons setzen einige amerikanische Unternehmen die Militär-Technik-Zusammenarbeit mit Russland fort, indem sie den offiziellen Standpunkt des Landes ignorieren.